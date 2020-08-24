Kocaeli Ahlat’ta tanıtılıyor

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis-Ahlat’ta düzenlenen programda Kocaeli kültürü Büyükşehir etkinlikleriyle tanıtılıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri, ’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Türk Yıldızları uçaklarının alan üzerinde yaptıkları gösteri nefes kesti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliklerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kültür çadırı açtı. Dört gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlanacak etkinlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükşehir çadırını ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta Kocaeli’nin kültürü ve tarihi başta olmak üzere tüm özellikleri tanıtılıyor. Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Gölcük Bez Bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği programda pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu da ikram ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarının tanıtımları yapılan anma programında Kocaeli Türküleri ve Ninni CD’leri katılımcılara dağıtılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da görevli iki okçu da alanda bulunan katılımcılara geleneksel ok atışı yaptırıyor.

Vali Çağatay Büyükşehir kültür çadırı ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, kültürel öğelere ve tarihe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Vali Çağatay "Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde bu topraklarda bizlere ev sahipliği yapmaya başladı" dedi.



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