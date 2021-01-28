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Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

28.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Umuttepe mevkisi ile Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde yer yer hafif şekilde devam ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Bartın

Bartın'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyleri ile Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle yollar karla kaplandı.

- Karabük

Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde sürdürüyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Zonguldak

Kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili oluyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı, ağır tonajlı araçlar rampa çıkışlarında zorlandı. Bazı sürücüler ise araçlarının lastiklerine zincir taktı.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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