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Kocaeli Bilim Merkezi’nde 3D koronavirüs maskesi üretiliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele eden doktorların korunması için Kocaeli Bilim Merkezi’nde 3D yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretilmeye başlandı.Türkiye’de korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele eden doktorların korunması için Kocaeli Bilim Merkezi’nde 3D yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretilmeye başlandı.
Türkiye’de korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları da korona virüse yakalanmamak için koruyucu kıyafetler ve maskeler kullanıyor. Virüsle mücadele eden doktorların korunması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Kocaeli Bilim Merkezi’nde üç boyutlu (3D) yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretmeye başlandı. Sağlık personelleri için üretimine başlanan yüz maskelerinin ilk etabı da İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Bir maske 4 saatte yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Bilim Merkezi Mucit Atölyesi’nde bulunan 3D yazıcılarla, koruyucu yüz maskesi üretmeye başladı. Bir maskenin yapım aşaması 4 saat sürerken yetkililer, üretimin ihtiyacı karşılayana kadar devam ettirileceğini dile getirdi.
Başkan Büyükakın talimatı verdi
Konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli Bilim Merkezi Mucit Atölyesi’nde 3D yazıcılarımız ile siperli maske üretimine devam ediyoruz. 3D yazıcısı olup maske üretime destek vermek isteyen vatandaşlarımız, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezimiz üstünden bizimle iletişime geçebilir” dedi.

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