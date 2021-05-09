Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan serebral palsi hastası engelliye sürpriz ziyaret

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kendisiyle tanışmak isteyen serebral palsi hastası engelliyi doğum gününde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya kullanıcısından Değirmendere'de yaşayan serebral palsi hastası Bilal Eser'in kendisiyle tanışmayı çok istediğini öğrenen Büyükakın, sürpriz ziyaretle Eser'in evine gitti. Büyükakın, bahçede sohbet ettiği Eser'in doğum gününü de kutladı.

Engellilerin sosyal hayatın bir parçası olduğunu belirten Büyükakın, her fırsatta engelli vatandaşları ziyaret etmeye büyük önem verdiğini dile getirdi.

Büyükakın, engellilerin geleceği ve kendi kendilerine yetebilmeleri için sosyal hayatın içinde olmaya ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayarak, "Biz de bunu sağlamakla mükellefiz. İnşallah dünyayı saran bu pandemi sonrası engelli kardeşlerimize dönük çok sayıda yeni projeyi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Eser de ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Başkanımızla bir araya gelmek, kendisiyle sohbet ederek tanışmak en büyük hayalimdi. Bu hayalimi bugün doğum günüm vesilesiyle gerçekleştiren Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti ve bir hayalimi gerçekleştirdi." dedi.

