YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Milli Dayanışma Kampanyası” için 6 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Milli Dayanışma Kampanyası” için 6 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan geldi. Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına cevap vererek 6 aylık belediye başkanlığı maaşını kampanya kapsamında bağışladığını ilan etti. Başkan Büyükakın, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına ben de aylık maaşımı bağışlıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:38
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Büyük Eczanesi
Golcuk
Alcan Eczanesi
Golcuk
Oğuz Eczanesi
Izmit
Mavi Eczanesi
Derince
Gebeş Eczanesi
Kandira
Neşe Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te sağlık çalışanları için çamaşırhane açılacak

İzmit’te sağlık çalışanları için çamaşırhane açılacak

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.