Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarını dantel, kilim ve kırlentle süsledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, Anneler Günü dolayısıyla bazı araçlarını dantel, kilim ve kırlent gibi eşyalarla donatarak, yolcu annelere sürpriz hazırladı.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anne eli değmiş gibi... Vefakar Ulaşımpark şoförlerimizden vefakar annelerimize..." ifadelerine yer verildi.
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