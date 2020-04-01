YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeni ile alınan yeni önlemleri açıklayarak, pandemi hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.Korona virüsle mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir kararları aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeni ile alınan yeni önlemleri açıklayarak, pandemi hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.
Korona virüsle mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir kararları aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ve verilecek ücretsiz hizmetler açıklandı. Alınan tedbirler kapsamında, eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin online eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı duyuruldu.
Alınan kararlar kapsamında, Kocaeli’deki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik maddeleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Pandemi hastanesinde çalışanların konaklama yerlerine ulaşımı, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen malzemelerinin temini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Salgın sona erinceye kadar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan ile geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin hijyen ve temizlik malzemesinin yanı sıra gıda ve temel yaşam ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
Bununla birlikte Valilik Makamı’nın kararı ile muhafaza altına alınacak pandemi hastanesi çalışanlarının yakınları ile Covid-19 testi pozitif çıkıp da evlerine gitmek istemeyenlerin konaklayacakları geçici bakım merkezleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak. Bu merkezlerde kalanların konaklama, yemek, temizlik, güvenlik gibi temel ihtiyaçları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız olarak yerine getirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

"Devletin şefkat eli" Hollandalı yaşlı kadının üstünde

"Devletin şefkat eli" Hollandalı yaşlı kadının üstünde

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Polis kızından anlamlı çağrı

Polis kızından anlamlı çağrı

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:32
Yatsı
20:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Şifa Eczanesi
Kandira
Gümüş Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Karamursel
Deniz Eczanesi
Golcuk
Nur Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te sağlık çalışanları için çamaşırhane açılacak

İzmit’te sağlık çalışanları için çamaşırhane açılacak

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.