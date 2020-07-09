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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden, 41 kişiye Kocaelispor forması

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor. Bu yıl üst lige çıkmak için Kocaelispor’un transfer tahtasının açılmasında büyük pay sahibi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden de şehrin takımına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 41 kişiye Kocaelispor forması kampanyası, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Kısa süre içinde ilgi gören paylaşım taraftarlar arasında da beğenildi. Yapılan paylaşımla 41 şanslı taraftar çekilişle forma kazandı. Büyükşehir yetkilileri, Kocaelispor’a destek amaçlı yapılan çekilişlerin devam edeceğini söyledi. Kısa süre içinde hazırlanan hediye formalar, Spor Kenti Kocaeli etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

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