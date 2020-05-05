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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden hastaları sevindiren proje

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Gönül Kazan’ projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere günlük iki öğün hazır yemek ulaştırıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de ikamet eden bakıma muhtaç, kimsesiz ve hasta durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Gönül Kazan’ projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere günlük iki öğün hazır yemek ulaştırıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de ikamet eden bakıma muhtaç, kimsesiz ve hasta durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “Gönül Kazan” projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesinde ikamet eden Sebahat Eraslan’a da ‘Gönül Kazan’ projesi kapsamında sıcak yemek hizmeti veriliyor.

“Hastalar için hayati derecede önemli bir hizmet”
63 yaşında olan ve kanser tedavisi gören Sebahat Eraslan, “Bir senedir kanser tedavisi görüyorum. Özellikle kemoterapi aldığım zaman bırakın yemek yapmayı suyumu dahi içemiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hızır gibi yetişip bana hazır yemek hizmeti vermeye başladı. Bu hastalar için hayati derecede önemli bir hizmet. Hazır yemek yaşantıma çok büyük kolaylıklar getiriyor. Bu projede emeği geçen ne kadar insan varsa hepsine ne kadar teşekkür etsem ve minnet duysam azdır. Çalışanların, hizmet edenlerin nazikliği, insanlığı, bizlere güzel yaklaşımı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğuna ve giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulunda yapılan görüşme sonucunda karara bağlanıyor. Başvurular için; fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının sunduğu “Gönül Kazan” sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor.

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