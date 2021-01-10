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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden salgından etkilenen kiracılarına 21 milyon liralık destek

10.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden salgından etkilenen kiracılarına 21 milyon liralık destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, destek paketi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kiracılarına yönelik kira bedellerinde yüzde 75 indirim uygulayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kiracılarına, 20 milyon 820 bin lira destek verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla salgın sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerleri için kira bedelinin yüzde 75'i oranında indirim tahakkuk ettirilecek.

Kira bedelinden kalan yüzde 25'lik kısım ise talep edilmesi halinde 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra ve 36 ay eşit taksitle tahsil edilecek.

Kiracılardan herhangi bir gecikme zammı ve faiz alınmayacak. Kirasını peşin ödeyen kiracılar, gerekli indirim, iade veya mahsup, erteleme ve süre uzatımından yararlanacak.

Belediye ve iştiraklerinde bulunan tüm kiracıların kira bedellerine, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle artış uygulanmayacak.

Destek paketinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan veya uygulanan kısıtlılık nedeniyle faaliyette bulunamayan ve yapılan denetimlerde kapalı olduğu tespit edilen iş yerleri faydalanabilecek.

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