Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine tavuk ve yem desteği

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte, yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlanacak.

Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen, başvuruları alınmaya başlanan projede, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi tavuk, yemlik, suluk ve yem verilecek.

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip tavuklar, gelecek kuşakların sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak.

Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak projeyle ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Daha önce 55 bin tavuk ile yem, kümes, askılı yemlik, suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verilen projeden yararlanmak isteyenler, başvurularını 18 Mayıs Perşembe mesai bitimine kadar yapabilecek.

