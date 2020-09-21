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Kocaeli deniz ulaşımında kış tarifesine geçildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’de deniz ulaşımı saatlerinde kış tarifesine geçildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı 2020-2021 Kış Sefer Tarifesi uygulamasına başlandı.

Kocaeli’de deniz ulaşımı saatlerinde kış tarifesine geçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı 2020-2021 Kış Sefer Tarifesi uygulamasına başlandı. Kocaeli’de hafta içi ve hafta sonu seferleri olarak hazırlanan tarifeler vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak oluşturuldu. Yolcu Vapuru Seferleri hafta içi İzmit - Gölcük - Değirmendere ve Karamürsel arasında 3 geliş 3 gidiş olarak düzenlendi. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de 3 sefer gidiş geliş yapan yolcu vapuru, ilk seferinde saat 11.15’de Değirmendere’den kalkarak saat 12.00’de Karamürsel’e varıyor. Karamürsel’den saat 10.15’de çıkan ilk sefer ise saat 11.00’da Değirmendere’ye varıyor.
Öte yandan Yolcu Motoru Seferleri Hat 2, Karamürsel - Hereke güzergâhında, Hat 3. İzmit - Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere güzergâhında ve Hat 4. Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçti. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde Vapur Saatleri linkinden takip edilebilir.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

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