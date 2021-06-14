Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'te sağanak etkili oluyor

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı alt geçitler su altında kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitler ve bina saçaklarının altları ile tramvay duraklarına sığındı.

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kontrollerini sürdürüyor.

Mudurnu ilçesinde de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'te de öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Kurtuluş Mahallesi'ndeki yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler, trafikte güçlükle ilerlerken, Karabük Belediyesi ve trafik ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor.

Karabük Valiliği de olası sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

