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Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

22.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan fidanları kendi bünyesindeki Başiskele Kullar’daki üretim fidanlığında yetiştiriyor.İl genelinde park, bahçe, mesire alanı, yeşil alanlar gibi çevre düzenlemeleri kapsamında birçok fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan fidanları kendi bünyesindeki Başiskele Kullar’daki üretim fidanlığında yetiştiriyor.
İl genelinde park, bahçe, mesire alanı, yeşil alanlar gibi çevre düzenlemeleri kapsamında birçok fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi dikilen bu fidanların belli bir kısmını kendi bünyesindeki Başiskele Kullar’da bulunan üretim fidanlığında yetiştiriyor. 100 dönüm alana sahip üretim fidanlığında binlerce fidan üretimi yapılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından üretim fidanlığında yapılan çalışmalarda, dikilen ve düzenli bakımları yapılan farklı türlerde binlerce fidan belli olgunluğa eriştiriliyor. Büyüyen fidanlar rootball bez ile bağlanıp, ihtiyaç duyulan yeşil alanlara dikilmek üzere üretim fidanlığından gönderiliyor.
Büyükşehir Belediyesi üretim fidanlığında şeker akçaağaç, ıhlamur, çınar, ova akçaağaç, redshine akçaağaç, dış budak, piramit gürgen, piramit meşe, at kestanesi, karayemiş, ligistrum ve asma olmak üzere 17 türde fidan üretiliyor.

Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

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Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bahar Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
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