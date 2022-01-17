Kocaeli jandarmasından Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterli trafik denetimi, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy'un da katıldığı denetimde, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterdeki görevliler, kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsizle bildirdi.

Kartepe ve Gebze ilçeleri arasında yapılan helikopterli denetimde, 698 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 4 araç sürücüsüne 5 bin 894 lira cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.



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