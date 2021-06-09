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Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

09.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, 14 milyon 924 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamulleri, makaron ve sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollerini piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik Kocaeli, Mersin, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin 200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK bandrolü, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kilogram nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan 50 sprey ele geçirildi.

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