Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi" suçlarından Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

