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Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

24.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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