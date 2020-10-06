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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonda 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, 1 görevden ihraç edilmiş eski jandarma astsubay ve 2 görevden ihraç edilmiş eski jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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