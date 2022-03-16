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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

16.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan biri aktif 5 askeri personel, doktor ve özel sektör çalışanı 7 şüpheli, Kocaeli, Antalya, Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

Ekiplerce ikametlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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fetö Gözaltı Kocaeli

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Sabah
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