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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık talebinde bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alınmıştı.

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