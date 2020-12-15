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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.12.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmen gözaltına alındı.

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