Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçmiş yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu zanlılar hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

