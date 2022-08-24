Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



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