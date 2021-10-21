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Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

21.10.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 14 Ekim'deki eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

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