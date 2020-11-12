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Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 6 kuru sıkı tabanca, 16 tüfek, 1063 değişik çap ve markalara ait tabanca mermisi, 53 şarjör, 1 susturucu ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen atölyede 2 freze makinası, 1 sabit matkap, 1 torna makinası, 2 bileme makinası ve çok sayıda silah parçası (22 adet icra yayı, 7 adet horoz tertibatı, 36 adet üst sürgü takımı, 18 adet alt gövde takımı) ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 21'i işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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