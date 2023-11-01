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Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

01.11.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, 1 bıçak, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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kom operasyon

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