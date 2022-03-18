Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 24'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 44 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınmış, 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında 5 atölye ve 1 depodaki aramalarda, ruhsatsız 24 tabanca ve 2 tüfek, 246 tabanca mermisi, 1074 tabanca üst kapağı, 1086 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, 1 CNC makinesi, 1 freze tezgahı, 6 tepe matkap, metal ve plastik üzerine yazabilen 1 yazıcı ile tabanca parçaları ele geçirilmişti.

