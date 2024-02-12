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Kocaeli merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA AA
12.02.2024 13:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 6 ilde, sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli terör operasyonu

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