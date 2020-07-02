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Kocaeli mezbahanelerinde 633 ton et kesildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin salgın sürecinde gerekli tedbirler alarak hizmet veren modern mezbahanelerinde 633 ton et kesimi yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahaları, modern ve hijyenik et kesimiyle vatandaşlara 7 gün hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin salgın sürecinde gerekli tedbirler alarak hizmet veren modern mezbahanelerinde 633 ton et kesimi yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahaları, modern ve hijyenik et kesimiyle vatandaşlara 7 gün hizmet veriyor. Mezbaha salgın sürecinde gerekli tedbirler alınarak hizmete devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası salgın süresince ara vermeden vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi hizmetini sürdürdü. Türkiye’nin en iyi modern mezbahalarından biri olan kesimhanede 100 kasap 7 gün hizmet veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı İzmit Mezbaha Binası 4 bin 300 metrekare kapalı, 27 bin 500 metrekare açık alanda hizmet sunuyor. Tarım Bakanlığından ruhsatlı ve resmi olarak bakanlık kontrol görevlisince günlük olarak denetim altında tutulan mezbahada salgının başladığı tarihten itibaren 630 ton sığır eti ve 3.2 ton kuzu eti kesimi yapıldı.
Kocaeli’nde ki besicilerin beslediği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kesilme işleminde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvence kriterleri HACCP gereği büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrol ve kayıtları yapılıyor. Ayrıca kesim işlemi ve hattı, vatandaşlar için ayrılan salondan ve kurulan kamera sistemi ile ekranlardan canlı olarak izlenebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbaha Tesisinde tam otomatik sistem yer alıyor. Buzhaneler, son teknolojik imkanlar ile izlenip takip ediliyor. Mezbahada kesilen hayvanlar sağlık ve güvenli gıda arzı için sektör temsilcileri ile koordinasyon içinde kırmızı et dağıtımı gerçekleştiriliyor. Tesis periyodik olarak akredite dış kuruluş laboratuvarlarında yaptırılan analizler ile hem gıda hem de personel hijyeni bakımından denetleniyor. Ayrıca hayvanların atıkları ve yıkama suları da arıtma tesisinde bertaraf ediliyor.

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