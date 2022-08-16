Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlarca, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 172 kişi kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, geçen haftada Cebeci'de 68, Kovanağzı'nda 13, Kumcağız'da 42, Kerpe'de 7, Sarısu'da 5, Seyrek'te 4, Bağırganlı'da 8, Karamürsel'de 12, Darıca'da 6 ve Bayramoğlu'nda 7 kişi olmak üzere toplam 172 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
KOSKEM görev bölgesinde 39 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi.
Kentte 15 Haziran'dan bu yana 1618 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.
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