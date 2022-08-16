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Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan kurtarıldı

16.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlarca, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 172 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen haftada Cebeci'de 68, Kovanağzı'nda 13, Kumcağız'da 42, Kerpe'de 7, Sarısu'da 5, Seyrek'te 4, Bağırganlı'da 8, Karamürsel'de 12, Darıca'da 6 ve Bayramoğlu'nda 7 kişi olmak üzere toplam 172 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM görev bölgesinde 39 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi.

Kentte 15 Haziran'dan bu yana 1618 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cankurtaran

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
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Yatsı
21:33
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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