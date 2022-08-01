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Kocaeli sahillerinde hafta sonu 225 kişi boğulmaktan kurtarıldı

01.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli sahillerinde hafta sonu 225 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 225 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen hafta sonu Cebeci'de 72, Kumcağız'da 60, Kerpe'de 22, Bağırganlı'da 21, Kovanağzı'nda 15, Sarısu'da 9, Karamürsel'de 7, Seyrek ve Bayramoğlu'nda 6'şar, Darıca'da 4 ve Miço sahilinde 3 olmak üzere 225 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM görev bölgesinde 51 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi.

Kentte 15 Haziran'dan bu yana 1157 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

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Kocaeli boğulma sahil

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

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Sabah
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