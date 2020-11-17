Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, filyasyon ekiplerine 7 araç ve belediye personeliyle destek verdiklerini söyledi.

Sezer, "Camiler, sosyal alanlar, ATM'ler, otobüs durakları gibi halka açık kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Kendimize düşen görev ve sorumluluklarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan halkımızın da maske, temizlik ve mesafe kuralına uyarak, pandemi sürecinden alnımız ak şekilde çıkmak. Tüm halkımızı, daha duyarlı olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızını azaltmak için her gün binlerce denetim gerçekleştirdiklerini, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladıklarını bildirdi.