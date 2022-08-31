Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ikinci çeyrekte ihracatta güçlü performans göstererek tarihi rekor seviyeler gerçekleştirdiklerini, bunun da büyüme rakamlarına yansımalarını memnuniyetle gördüklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türk ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Zeytinoğlu, "İkinci çeyrek büyümesinde ihracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkılarıyla tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor. Bu büyüme performansımızla ikinci çeyrekte verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında Slovenya'nın ardından en fazla büyüyen ikinci ülke olduk." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin detaylarına baktığımızda, sanayide yüzde 7,8, imalat sanayi yüzde 9,1, hizmetler sektöründe yüzde 18,1'lik artışlar olduğunu; tarımda yüzde 2,9, inşaat sektöründe ise yüzde 10,9 daralma yaşandığını görüyoruz. 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 16,4, ithalat yüzde 5,8 arttı. İkinci çeyrekte ihracatta güçlü performans göstererek tarihi rekor seviyeler gerçekleştirdik. Bunun da büyüme rakamlarımıza yansımalarını memnuniyetle görüyoruz. Net ihracattan büyümeye 2,7 puanlık katkı geldi."

Hane halkı tüketiminde yüzde 22,5, yatırımlarda da yüzde 4,7 artış olduğunu anımsatan Zeytinoğlu, harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsediklerini belirtti.

Alt kalemlere bakıldığında inşaat yatırımlarında yüzde 10,9 gerileme olurken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 17,8'lik artış olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, bu kalemdeki artışın üretim artışları açısından değerli olduğunu düşündüklerini bildirdi.

