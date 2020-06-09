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Kocaeli Şehir Tiyatroları seyircisiyle açık havada buluşacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde bir ilki gerçekleştirerek Temmuz ayında korona virüs salgının toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlatan “Mesafeli Kabare” adlı oyunla açık havada seyirciyle buluşacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran’da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları seyircisiyle açık havada buluşacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde bir ilki gerçekleştirerek Temmuz ayında korona virüs salgının toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlatan “Mesafeli Kabare” adlı oyunla açık havada seyirciyle buluşacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran’da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek bir projeyi sahneye taşımak için kolları sıvayan Şehir Tiyatroları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunuyla pandemi sürecinin toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktaracak. Oyunun provalarını da açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, toplumun her kesiminin kendini bulacağı karakterleri canlandıracak.
“Mesafeli Kabare” adlı oyunu için provalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturacak. Ayrıca reji de mesafeli olacak ve oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmeyecek. 8 Haziran’da provaları başlayan oyun, Temmuz ayının ilk haftasından Eylül ayına kadar açık havada Kocaeli seyircisiyle birlikte olacak.
“Mesafeli Kabare” adlı oyun hakkında bilgiler veren Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “1 Haziran itibariyle biz de önümüzdeki süreci nasıl bir repertuvara ulaştıracağımızı, seyirciyi burada nasıl kabul edeceğimizi, hijyen ve güven ortamını nasıl sağlayacağımız konularında çeşitli çalışmalar yaptık. Şimdi bizim ilk hedefimiz Temmuz ayında bir komedi meydan oyunu ile sahneye çıkmak olacak. Oyunumuzun ismi de “Mesafeli Kabare” olacak. Açık havada sahneleyeceğimiz oyunumuz Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olacak” dedi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları seyircisiyle açık havada buluşacak

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Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:22
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Oya Eczanesi
Darica
Erdem Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Handan Eczanesi
Karamursel
Ece Eczanesi
Izmit
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Neşem Eczanesi
Izmit
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