Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 7 ödül birden

2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini bulurken Kocaeli Şehir Tiyatroları tam 7 ödüle layık görüldü.

İstanbul’da Emek ve Başarı Ödülleri’ni gerçekleştiren Yeni Tiyatro Dergisi, 2020 yılının en iyilerini seçti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ulaşmayı hedefleyen juri izlemeleri sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tam 7 farklı ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kocaeli Şehir Tiyatroları, pandemide tiyatro özel ödülü, yılın yönetmeni ödülü, umut veren kadın oyuncu, yardımcı rolde en iyi erkek, en iyi ışık tasarımı, en iyi dekor ve en iyi hareket düzeni dallarında ödüle layık görüldü.

W. Shakespeare’in yazdığı ve usta yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği ‘Macbeth’ oyunu beş ödüle birden layık görüldü. 2019-2020 sezonunun açılış oyunu olan Macbeth’de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir teknik kadro da görev alıyor. İngiliz yazar William Shakespeare’in en güçlü ve en karanlık tragedyası olan Macbeth, oyuna adına veren Macbeth’in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunuyla pandemi sürecini ve Covid-19 salgınının toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktarıyor. Pandemi sürecinde Kocaeli’nin 12 ilçesinin tamamında açık havada seyircisiyle buluşan oyun, hijyen ve güven ortamının nasıl sağlanacağına odaklanıyor.



