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Kocaeli, su sporlarının merkezi olmaya aday

İHA İHA
18.03.2024 11:12
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Başiskele’ye inşa edilen Karşıyaka Su Sporları Merkezinde temel hazırlığı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezinde hafriyat çalışmalarını tamamladı. Grobetonu dökülen merkezin temel demirleri bağlanıyor. Yakın zamanda su sporları merkezinin temeli atılacak.

Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede, idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak.

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