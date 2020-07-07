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Kocaeli TEM Otoyolunda kamyonet tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası kesiminde tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.Kaza, öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü ayrımında meydana geldi.

Kocaeli TEM Otoyolunda kamyonet tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası kesiminde tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ö. yönetimindeki 34 GCT 76 plakalı kamyonet, yolun solunda seyir halinde bulunan yabancı uyruklu sürücü idaresindeki tıra arkadan çaptı. Çarpma sonucunda kamyonet sürücüsü Hasan Ö. ve yolcu kısmındaki Taşkın Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli TEM Otoyolunda kamyonet tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

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