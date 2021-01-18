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Kocaeli TEM’de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı

18.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda arızalanarak viyadük üstünde kenara çekilen minibüse, arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda arızalanarak viyadük üstünde kenara çekilen minibüse, arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, 13.45 sıralarında Körfez Hereke Viyadüğü TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhami A., seyir halinde arızalanan 65 NY 115 plakalı Ford marka minibüsünü viyadük üzerinden yolun kenarına çekti. Bu sırada arkadan gelen seyir Mehmet A. idaresindeki 06 JBP 014 plakalı Mercedes marka tır, arızalı minibüse arkadan çarptı. Tırın çarpması soncu hurdaya dönen minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonucu TEM Otoyolunda trafik normale döndü. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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