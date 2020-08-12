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‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ için geri sayım başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde düzenlenecek olan üç gün sürecek “Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali” için geri sayım başladı.Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde düzenlenecek olan üç gün sürecek “Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali” için geri sayım başladı.
Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10-13 Eylül arasında düzenlenecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nde, bisikletliler Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 3 gün sürecek festival Kerpe’den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.
Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan festivale kontenjanlı katılım gerçekleştirilecek. Festival süresince düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler gerçekleştirilecek. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak.
Kerpe’den başlanacak ve toplamda 109 kilometrelik rotada üç günde, Kandıra’nın sadece doğal güzellikleri değil, lezzetli yemekleri de tanıtılacak. 180 bisikletçinin gelip kamp yapacağı alanda ve Kandıra’nın köylerinde ziyaret edilecek rota üzerindeki; yöresel lezzetler de tadılacak.
Pandemi süreci nedeniyle 200 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Toplamda 109 kilometrenin kat edileceği Kandıra’da, birinci gün Kerpe-Kandıra-Bağırganlı-Kerpe, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı-Kerpe, üçüncü gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 3 günlük festivalin sonunda Kocaeli’nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem ulaşım hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan bisikletin yaygınlaşması için önemli projeleri hayata geçirdi. Bunun başında 2014 yılından bu yana faaliyette olan KOBİS geliyor. Festival katılımcıları için tamir istasyonu kuracak ve organizasyona teknik destek verecek olan KOBİS’in yanı sıra, Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları haritalandırılarak bisiklet sevenlerin hizmetine sunuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor. Mevcut parkurlar da göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliğini taşıyor. Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 90 kilometre boyunca uzanan ‘Zambak Yolu’ rotasında, 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Koyu’ndan başlayan rota; endemik Kum Zambakları’na ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul’un Ağva sınırında sona eriyor.
Gerçekleştirilecek festival için kayıtlar www.kocaeliturizmvebisikletfestivali.com internet sayfası üzerinden alınacak.

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