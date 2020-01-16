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  4. Kocaeli ulaşımda ‘havuz sistemi’ meclisten geçti

Kocaeli ulaşımda ‘havuz sistemi’ meclisten geçti

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında 93 gündem maddesi üzerinden görüşme gerçekleşirken, ulaşımda ‘havuz sistemi’ meclisten geçti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında 93 gündem maddesi üzerinden görüşme gerçekleşirken, ulaşımda ‘havuz sistemi’ meclisten geçti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 93 gündem maddesi üzerinden görüşme gerçekleştirildi. Toplu taşımayı tek çatı altında toplamak amacı ile başlatılan ortak ‘havuz sistemi’ ile ilgili protokol yapılması için mecliste Başkan Tahir Büyükakın’a yetki verildi. Büyükakın, ortak havuz ile toplu taşımadaki sıkıntıları çözmeyi hedeflediklerini söyledi.
Meclis toplantısında toplu ulaşımda ortak havuz sistemine geçilmesi ile ilgili protokol yapılma yetkisi verildi. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın, “Yeni sistem ile birbirini tekrarlayan hatlardan kurtulup, aktarma şansımız olacak. Mevcut araçlarla daha önce gidemediğimiz noktalara gidebileceğiz. Araç sıkışıklığı ve yolcunun daha indirimli taşınmasının önünü açacağız. Tramvay ile entegre çalışması olacak. İndi bindi tarifesi uygulamasına geçebiliriz. Merkezde, Gebze ve güneyde bir havuz oluşturulacak. Tramvay ve tüm araçlarımız bu ortak havuzun içinde olacak. Toplam yolculuğu artırmak, kent içindeki trafiği azaltmak amacı ile yetki istedik” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda denetim komisyonu üyeliği için seçim de yapıldı. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Denetleme Kurulu seçimi yapıldı. Denetleme kuruluna AK Parti’den Berna Abiş, Hasan Numan Tonka ve Ali Karakaş, CHP’den Mehmet Nuri Paşa, MHP’den ise Özhan Kurt seçildi. Bu isimler Büyükşehir Belediyesi’ni denetleyecek.

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Golcuk
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