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Kocaeli Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 22:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği, Kocaeli ve çevre illerde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış sebebi ile yaşanabilecek sel, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.Kocaeli Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli’de etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli ve çevre illerde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış sebebi ile yaşanabilecek sel, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Kocaeli Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli’de etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı. Açıklamada, 15 Aralık saat 06.00’dan başlayarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilen yağışın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların 15.12.2020 günü saat 06.00’dan saat 18.00’e kadar İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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