Kocaeli Valisi Seddar Yavuz göreve başladı

"Şehrin var olan potansiyelini birlikte daha iyi noktalara ulaştırmak için çaba içinde olacağız. Bu sürede 31 yıllık meslek hayatımda olduğu gibi erişilebilir bir valilik yapacağım. Biz devletin hem şefkatini hem de kudretini en uygun formla vatandaşımıza sunmak durumunda olan kamu görevlileriyiz. Bu vesileyle sevginin hakim olduğu ve hesap verebilir şeffaf bir devlet anlayışını, ki bu zaten Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin politikasının da ana eksenidir, inşallah en iyi şekilde tesis etmek üzere gayret içinde olacağız."

Kentte ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in en güzel şehirlerinin birinden, Marmara ve Türkiye'nin gururu, sanayinin merkezi Kocaeli'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliğine atanan Yavuz, bina önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurumların müdürleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak karşılandı.

Yavuz, bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bununla ilgili ulusal bir eylem planı oluşturulduğunu hatırlattı.

Ulusal düzeyde alınan tedbirlerin, yerelde de valilerin başkanlığında uygulandığını dile getiren Yavuz, "Ordu'da bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Burada da pandemiyle ilgili yapılanlar ve son durumla ilgili, buraya gelmeden bütün bilgileri aldım. En yakın zamanda da sağlık kuruluşlarımızla bir araya geleceğim. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, esasında son 20 yılda yapılan hizmetlerin karşılığını da görmüş oluyoruz." dedi.

Yavuz, daha sonra basına kapalı toplantıda, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurumların müdürleriyle bir araya geldi.

