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Kocaeli Valisi Yavuz, kadınlara "gün" yapmayı erteleme çağrısında bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.11.2020 00:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Valisi Yavuz, kadınlara "gün" yapmayı erteleme çağrısında bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini erteleme çağrısı yaptı.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, alınan tüm tedbirlere ve yapılan tüm denetimlere rağmen Kovid-19 vakalarında artışın devam ettiğine dikkati çekerek, kurallara daha fazla uyulması gerektiğini ifade etti.

Yavuz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ile 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim!

Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım! Siz hemşehrilerimize güveniyoruz.

Tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlara virüsü bulaştırarak başkalarının hayatını tehlikeye atarak vebale girmeyelim. Birlikte başarmak için vicdan azabı çekmemek için kurallara uyalım!"

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