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Kocaeli Valisi Yavuz'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı

23.01.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu-Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Bolu-Gerede otoyol ve D-100 devlet yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış olup ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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