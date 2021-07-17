YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Valisi Yavuz'dan Gebze ilçesinde kediye işkence edilmesine ilişkin açıklama:

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Gebze ilçesinde kediye işkence edilmesine ilişkin açıklama:

17.07.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olayın faili gözaltına alınmış olup engelli olduğu değerlendirilmektedir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu soruşturmakta olup hukuki gereği yapılacaktır"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesinde kediye işkence edilmesi olayının failinin gözaltına alındığını, konunun hukuki gereğinin yapılacağını bildirdi.

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde bir yıl önce meydana gelen ve yeni paylaşılan görüntüler hepimizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Yavuz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gebze ilçesinde bir kediye yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik birimlerimizle yapılan titiz inceleme ve araştırma neticesinde, olayın yeni olmayıp bir yıl önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olayın faili gözaltına alınmış olup engelli olduğu değerlendirilmektedir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu soruşturmakta olup hukuki gereği yapılacaktır. Hayvanların haklarını koruma konusunda kararlıyız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışıSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyorKocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Semanur Eczanesi
Izmit
Kandemir Eczanesi
Izmit
Say Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Altay Eczanesi
Korfez
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.