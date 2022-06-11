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Kocaeli ve bölge illerde 20 düzensiz göçmen yakalandı

11.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve bölge illerde 20 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 20 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 20 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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