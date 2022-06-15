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Kocaeli ve bölge illerde 227 düzensiz göçmen yakalandı

15.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve bölge illerde 227 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 227 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 227 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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