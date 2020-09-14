YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kocaeli ve Sakarya'da deniz sezonunda 2 bin 411 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya'da deniz sezonunda 2 bin 411 kişi boğulmaktan kurtarıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 14.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Sakarya'da deniz sezonunda 2 bin 411 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ/ Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, deniz sezonunda 2 bin 411 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı.

Karadeniz ve Marmara denizlerinde 11 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 118 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. Ekipler, sezon boyunca 1822 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

- Sakarya sahillerinde 589 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri 13 Haziran-14 Eylül tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 589 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Yetkililer, rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:59
İkindi
16:30
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Acaroğlu Eczanesi
Adapazari
Dinçer Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı
Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
BİK Genel Müdürü Duran’dan Sakarya’da ziyaretler
BİK Genel Müdürü Duran’dan Sakarya’da ziyaretler
Başkan Kılıç’tan kardeş belediyeye ziyaret
Başkan Kılıç’tan kardeş belediyeye ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.