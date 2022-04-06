Kocaeli ve Sakarya'da sis etkili oluyor

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.

Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri ile İzmit Körfezi'nde yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sisin etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Etkisini denizde de gösteren sis nedeniyle Körfezde bulunan bazı gemiler, silüet görüntüsü verdi.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.



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